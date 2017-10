Neuer Studiengang in «Urban Management»

Das neue Certificate of Advanced Studies (CAS) in «Urban Management» an der Universität Zürich fokussiert auf die Gebiets- und Stadtentwicklung. Diese ist heute komplexer denn je: Nutzungskonflikte auf engem Raum, kleinteilige Grundeigentumsverhältnisse und widersprüchliche Anforderungen von Politik und Gesellschaft lassen die klassische Raumplanung und Immobilienprojektentwicklung an ihre Grenzen stossen. Areal- und Projektentwicklungen bedingen heute eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Immobilienwirtschaft und der öffentlichen Hand und sie müssen Mehrwerte für die Gesellschaft schaffen. Deshalb braucht es auf beiden Seiten Führungskräfte, welche die andere Seite verstehen und Transformationen effektiv steuern können – solche Leute wird der neue Studiengang ausbilden. Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2018, geplanter Start ist am 25. Mai 2018.

Weitere Infos: www.weiterbildung.uzh.ch