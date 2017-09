Neuer Geschäftsleiter bei Sara

Die Tessiner Sara SA, seit 1961 Herstellerin von Büroeinrichtung, hat seit diesem Frühling einen neuen Geschäftsleiter, Mauro Solidoro. Der neue Direktor erklärt, dass sich in Anbetracht der immer stärkeren Digitalisierung unseres Alltags auch unsere Arbeitsräume verändern müssen. Die Bereiche öffnen sich und werden Wohnräumen immer ähnlicher – sie werden zu Orten, an denen man sich trifft, sich austauscht und im Team arbeitet. Die Büromöbel von Sara gehen auf diese Bedürfnisse ein und sind zudem 100 % «made in Switzerland».

