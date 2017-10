Inspirierende Wohnwelten, ungewöhnliche Inszenierungen, über­raschende Entdeckungen: Die in­zwischen zur festen Institu­tion gewordene Design-Show «neue räume» öffnet erneut ihre Tore und präsentiert in der Zürcher ABB-Halle auf 8000 m2 aktuelle Trends des Interiordesigns. Bei der neunten Auflage der Designplattform stellen wieder mehr als 100 nationale und internationale Aussteller aus. In diesem Jahr nimmt zudem das Thema «Design made in Switzerland» einen besonderen Stellenwert ein.

Datum: 15. bis 19. November 2017

Ort: ABB-Halle 550, Zürich-Oerlikon

Infos: www.neueraeume.ch