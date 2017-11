Gestaltungstrends, Wohnideen und Produktneuheiten sind Mitte November an der Designausstellung in Zürich Oerlikon zu entdecken. Daneben laden zahlreiche Sonderschauen ein – darunter der «Designers’ Talk» (vgl. «Swiss Design?!») und «Young Labels». Eine Auswahl letzterer finden Sie in der Galerie.

neue Räume 17

17. – 19. November 2017

ABB Eventhalle 550, Zürich Oerlikon

www.neueraeume.ch 17. – 19. November 2017ABB Eventhalle 550, Zürich Oerlikon