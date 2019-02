An der BAU 2019 in München hat OWA die neue Mineraldecke «Raw» aus der OWAconsult Collection vorgestellt. «Raw» gibt es in drei Oberflächenvarianten – grey, structure und clay. Mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild eignen sich die Platten besonders für moderne ­Innenräume im Industrial Design. Die Produktlinie kombiniert rohe Optik mit akustischer Performance für High-End-Projekte.

OWA | D-63916 Amorbach | www.owa.de

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.