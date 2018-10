Neue Kompaktwärmepumpe von ­Rotex

Mit der Kompaktwärmepumpe HPSU (HeatPumpSolarUnit) von ­Rotex bietet Domotec ein umweltschonendes, kosten- und platzsparendes Heizsystem an. Neu sind die Wärmepumpeninneneinheit und der Solarspeicher als kompakte Einheit erhältlich. Das System lässt sich ohne viel Aufwand mit einer Solaranlage ergänzen. Die dafür benötigten Anschlüsse und Einrichtungen sind bereits in den Energiespeicher der HPSU compact integriert. Alle Domotec-Rotex-Wärmepumpen arbeiten mit Invertertechnologie, dadurch passt sich die Leistung der Wärmepumpe automatisch dem Bedarf an.

