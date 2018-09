Neue Klimaszenarien für die Schweiz

Der menschgemachte Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen der Gegenwart: Die Erde erwärmt sich global, die Meeresspie­ gel steigen und extreme Wetterereignisse werden häufiger. In der Schweiz sind die Veränderungen schon deutlich spürbar: Die Gletscher ziehen sich zurück, die Temperatu­ ren steigen und Hitzewellen werden häufiger. Wir beginnen erst jetzt, die Tragweite dieser Auswirkungen zu erfassen.

Als Alpenland ist die Schweiz dem Klima­ wandel und den damit verbundenen Natur­ gefahren besonders ausgesetzt. Die neuen Schweizer Klimaszenarien CH2018 beschrei­ ben, wie sich das Schweizer Klima in diesem Jahrhundert verändern könnte. Sie basieren auf neuesten Klimasimulationen und fokus­ sieren auf die Nutzerbedürfnisse von Vertre­ tern aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik. Die Klimaszenarien bilden die Grundlage für die Anpassungsstrategie des Bundes an den Klimawandel und zeigen auf, was weltweite Schutzmassnahmen bringen könnten.

Wir stellen Ihnen die neuesten Szenarien und ihre Folgen aus dem Projekt «Klimaszenarien CH2018» vor. Diese zeigen, wo und wie der Klimawandel die Schweiz trifft.