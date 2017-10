Neue Brücken für Stadt und Land

Ab Freitag in TEC21

Zwei neue Brücken in der Stadt und auf dem Land stellen wir in diesem Heft vor. Sie haben nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern weisen auch Unterschiede auf. Beide gingen respektive gehen 2017 in Betrieb und sind neu im Sinn von «neu an einem neuen Platz». Dadurch stechen sie unter den zahlreichen Brückenersatzneubauten hervor.

Die Aarebrücke ist das Herzstück des Bypass Thun Nord und als Durchlaufträger durch und über Industriegebiet konzipiert. Sie soll die Agglomeration Thun besser verbinden und ­gleichzeitig die Altstadt vom Verkehr entlasten. Der Bogen der Punt Mulinaun überspannt ein Seitental des Vorderrheins und verbessert den ­Verkehrs­fluss. Vielleicht zum Leidwesen sonntäg­licher Ausflugsfahrer – existiert auf der Strecke zum Oberalppass doch nun eine Kurve weniger.

Mehr dazu ab Freitag in der neuen Ausgabe von TEC21

