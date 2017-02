Neue Bafu-Publikation

Die Publikation bietet eine Einführung in das Thema Erdbebensicherheit von sekundären Bauteilen und weiteren Installationen und Einrichtungen. Sie richtet sich primär an Architekten, Ingenieure der Bereiche Gebäudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik sowie an Gebäudeeigentümer.

Im Hauptteil werden Sicherheitsmassnahmen für gängige Elemente dargestellt und erläutert. Typische Schadensbilder und besondere Hinweise zur Schadensreduktion ergänzen die Ausführungen. Ebenso finden sich Informationen, wie die Erdbebensicherheit dieser Gebäudeelemente erreicht werden kann.

Die Publikation steht zum Download bereit.

