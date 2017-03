Das Architekturstudium an der HTW Chur ist schweizweit das einzige Bachelorstudium, in dem angehende Architekten und Bau­ingenieure gemeinsam und inter­disziplinär ausgebildet werden. Im Herbst 2017 starten die zwei ­neuen Bachelorstudiengänge Architektur und Bauingenieurwesen. Von dieser Kooperation profitieren die Studierenden insbesondere in Bezug auf den thematischen Schwerpunkt «Bauen im alpinen Raum».

Mehr Info hier und hier.