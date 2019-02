Neu von Helios Ventilatoren: Helios AIR1

Mit Helios AIR1 erweitert der Lüftungsexperte Helios Ventilatoren sein Programm an energieeffizienten Kompaktlüftungsgeräten um 22 Geräte in einem Luftleistungs­bereich von 500 bis 15 000 m3/h. Um bei über 100 Konfigurationsmög­lichkeiten nicht den Überblick zu ver­lieren, bringt Helios mit dem Online-Tool www.AIR1Select.com frischen Wind in die Lüftungsbranche. Optimiert für PC, Laptop und Tablet überzeugt das mehrsprachige Tool durch einfache Bedienung und intuitive Nutzerführung und führt in kurzer Zeit zu einer massgeschneiderten Lüftungslösung.

