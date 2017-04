Nationaler Gebäudetechnik-Kongress 2017

Die Gebäudetechnik steht vor grossen Herausforderungen, und nicht nur die Energiewende oder die Digitalisierung bedingen ein vermehrt systemisches Denken. Der vom SIA konzipierte und von den Fachverbänden SWKI und Electrosuisse mitgetragene nationale Gebäudetechnik-Kongress soll die Brücke schlagen, um Forschende, Planende, Ausführende und Betreiber zusammenzuführen.

Den thematischen Rahmen bilden 2017 die Begriffe «Innovation» und «Performance Gap». Die Plattform dient also in erster Linie dem interdisziplinären Wissens- und Informationsaustausch für strategisch, aber auch operativ relevante Aspekte im Lebenszyklus der Gebäude und deren technischer Systeme. Dazu sollen auch die international wichtigen Entwicklungen und Kom­petenzen reflektiert sowie neue ­unternehmerische Opportunitäten eröffnet und die Exportfähigkeit der Schweizer Gebäudetechnik in einem zunehmend globalisierten Umfeld sichergestellt werden.

Im Weiteren soll der Kongress mit einem fokussierten Innovations-Forum neue Lösungen im Rahmen einer Ausstellung sichtbar machen und interessanten Start-ups sowie jungen Persönlichkeiten einen adäquaten Auftritt ermöglichen. Der Kongress bietet nebst kurzen Referaten auch die Möglichkeit des vertieften Austauschs mit den Referenten in der «Speakers-Lounge» sowie den Ausstellern im Innovations-Forum. Kurzum: eine exzellente Möglichkeit zum Wechselspiel mit Mehrwert.

Weitere Infos und Anmeldung (ab Juni 2017): www.electrosuisse.ch, www.hslu.ch