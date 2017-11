Nachjurierung

Ab dem 20. November 2017 sind die vom SIA mit der Auszeichnung Umsicht – Regards – Sguardi prämierten Werken an der Hochschule für Technik Rapperswil ausgestellt. Am Eröffnungsabend, dem 21. November, sollen die Anfang 2017 ausgezeichneten Werke mit dem Urteil junger Planer konfrontiert werden, gewissermassen ein Jurierung des zweiten Blicks. Drei Absolventen unterschiedlicher Fachrichtungen an der Hochschule Rapperswil nehmen aus ihrem ganz persönlichen Blickwinkel Stellung zu drei der acht Siegerprojekten.

Wann: 21. November 2017, ab 18.30 Uhr

Wo: HSR, Hochschule für Technik Rapperswil, Oberseestrasse 10, Rapperswil-Jona

