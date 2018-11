Mystisches Wasch-Erlebnis: Schulthess

Das Schweizer Traditionsunternehmen Schulthess hat seine mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Waschmaschinen zum ersten Mal in einem unkonventionellen, künstlerischen Rahmen dem inter­nationalen Publikum präsentiert: Am Designers’ ­Saturday in Langenthal begeisterte die Installation «The Perfect Wash Cycle» designaffine Besucherinnen und Besucher. Ein ganz und gar mystisches (Wasch-)Erlebnis!

