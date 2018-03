Museum für Gestaltung Zürich wiedereröffnet

Seit kurzem erstrahlt das denkmalgeschützte Gebäude von Adolf Steger und Karl Egender aus den 1930er-Jahren in neuem Glanz: Die Ausstellungshalle mit ihren charakteristischen Stützen befindet sich wieder in ihrem historischen, doppelgeschossigen Zustand. Der Boden in der Galerie, der in den 1970er-Jahren eingebaut wurde, ist verschwunden. Im Untergeschoss sind zwei neue Ausstellungsräume entstanden. Das Ziel war, den Charakter des Gebäudes zu erhalten, es jedoch gleichzeitig zeitgemässen Museumsstandards anzupassen. Der Umbau erfolgte in enger Absprache mit der Denkmalpflege und wurde von Ruggero Tropeano Architekten verantwortet.

Das Museum bespielt auch weiterhin seinen zweiten Standort im Toni-Areal. Mit wechselnden Ausstellungen schlägt es auf dem Campus eine Brücke zur Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), zeigt experimentierfreudige Projekte und bezieht zu aktuellen Debatten im Design Stellung. Ab 2019 wird das Museum auf Einladung der Stadt Zürich zusätzlich die Trägerschaft und die inhaltliche Verantwortung für den Pavillon Le Corbusier übernehmen.

Weitere Infos zum Eröffnungsfest: museum-gestaltung.ch