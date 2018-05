SIA-Masterpreis Architektur 2017: «Museum der Moderne, frame Salzburg»

Projekt von Lisa Chiappini

Der Standort des «Museums der Moderne» wird vom steinigen Mönchsberg, dem Salzburger Stadtberg, geprägt, der eine klare Grenze zwischen Stadt- und Parkebene bildet. An dieser Stelle treten Stadt und Natur in einen Dialog.

Die Grundidee des Projekts ist eine vertikale Progression zwischen der urbanen Fassade, die nach und nach in die Natur eingeht, und der Felswand des Hügels, die als Fassade für das neue Museum dient. Die Öffnungen werden aus dem Stein ausgehöhlt und gemeisselt.

So entstehen drei Ebenen: Die erste ist komplett künstlich und nimmt Bezug auf die malerischen Häuser der Stadt, in der zweiten koexistieren Natur (Stein) und städtischer Raum (Fassade), während die dritte Ebene den unberührten Naturpark in den Mittelpunkt stellt.

Dieses neue Museum soll nicht nur Räumlichkeiten stellen, in denen Exponate gezeigt werden, sondern selbst ein Erlebnis für die Besucher bieten und die Stadt Salzburg, ihr Licht, ihre Werkstoffe und die Ausblicke durch die Einrahmung unterschiedlicher Panoramen inszenieren, die bis zum Park reichen, wo sich der Blick über ganz Salzburg erstreckt.

Der Neubau bildet einen Weg durch den Stein, der auf der Ebene der Stadt beginnt und diese an den Park anbindet. Auf der Eingangs- und Ausgangsebene sind die öffentlichen Bereiche Foyer, Restaurant, Lesesaal, Buchhandlung und multifunktioneller Saal angesiedelt. Sie sind über ein vom Museum unabhängiges Aufzugsystem zugänglich.

Das Museum besteht im Innern aus isolierten Baukörpern auf verschiedenen, über Treppen verbundenen Ebenen, die abwechselnd an den beiden Längsbändern des gesamten Gebäudes entlang verlaufen und so den Weg durch die Ausstellungsräume festlegen. Die Räumlichkeiten sind sowohl aufgrund des Beleuchtungssystems als auch aufgrund ihrer Beziehung zu anderen Räumen einzigartig. Kleine Räume münden in grosse Räume, niedrige in vertikale, isolierte Räume grenzen an miteinander verbundene Bereiche. An der Fassade ist bereits die doppelte Materialwahl erkenntlich; hier wechseln sich Sichtbetonmauern mit der Aussenfassade aus Stein ab.