Museen aus Stahl

Steeldoc 4/17

Stahl ist ein vielfältiges Material mit vielen konstruktiven und wirtschaftlichen Vorteilen. Die Schriftenreihe steeldoc eröffnet neue Einblicke. Die nächste Ausgabe erscheint am 14. Dezember.

Nicht nur mit den ausgestellten Objekten in einem Museum können Menschen sich weiterbilden. Auch das Museum selbst kann als Inspirationsquelle dienen. In der vierten Ausgabe von steeldoc werden vier Museumsbauten gezeigt, die als Inspiration für die unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema Museum dienen sollen.

Das Centre Pompidou, dass seit seinem Bau in den 70er-Jahren als Beispiel für experimentellen Stahlbau gilt, feiert 2017 sein 40-jähriges Bestehen. Mit zwei aktuelle Museumsprojekten, der Neubau des Nationaal Militair Museum im niederländischen Soest und die Erweiterung und Sanierung des «Mémorial Museum» werden zwei sehr unterschiedliche Herausforderungen im Museumsbau gezeigt. Enorme Stahlbaudimensionen bei dem einen stehen im Gegensatz zur zurückhaltenden Erweiterung und sanften Sanierung beim anderen Projekt. Das vierte Projekt, «nest» in Vevey, fällt durch seine aussergewöhnliche Stahldachstruktur auf.

