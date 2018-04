Das Wissen um zukunftsfähiges Bauen und Modernisieren wird immer umfangreicher. Der Anspruch an Baufachleute, à jour zu bleiben, steigt ständig. Mit einem vielfältigen Weiterbildungsangebot sorgt Minergie für Qualität in der Baubranche. Neu bietet Minergie zusätzlich zu den Grundlagen für Neubau und Modernisierung energieeffizienter Gebäude auch spezi­fisches Fachwissen zu Planung, Betrieb und Unterhalt von Gebäuden an.

www.minergie.ch