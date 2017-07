Minergie: neuer Zertifizierungsweg «Systemerneuerung»

Anorak, klug gefaltet

Die Stadt Wien ist Passivhaus-Weltmeisterin im mehrgeschossigen Wohnbau, so lauten regelmässig die Pressemeldungen des Wohnbaustadtrates. Von den Wiener querkraft architekten stammt mit dem im Mai 2011 fertiggestellten Mehrfamilienhaus an der Universumstrasse 31 in Wien Brigittenau eines der jüngsten dieser energieeffizienten Wohngebäude.