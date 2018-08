Tagung für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch über die Herausforderungen des Klimawandels und entsprechende Anpassungsmassnahmen in den schweizerischen Gemeinden am Freitag 5. Oktober 2018 im Y-Parc Swiss Technopole.

Diese Tagung mit Vorträgen von Fachleuten aus Kanada, Frankreich und der Schweiz ist in zwei Teile gegliedert. Der Vormittag ist Vorträgen und Diskussionen mit den Referentinnen und Referenten über die bestehende operative Anpassungspraxis gewidmet. Die Workshops am Nachmittag bieten die Möglichkeit zur konkreten Auseinandersetzung mit der praktischen Umsetzung in den jeweiligen Regionen. Die Tagung wird im Rahmen des Forschungsprogramms Natur und Stadt mit der Unterstützung der HES-SO Fachhochschule Westschweiz Fachbereich Ingenieurwesen und Architektur durchgeführt.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung zwingend.

Weitere Infos: http.//planid.heig-vd.ch