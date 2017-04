Max Schlup Symposium 2017

2017 würde der Architekt Max Schlup seinen 100. Geburtstag feiern. Ab den 1950er-Jahren prägte er wie kein anderer die bauliche Entwicklung in Biel. Die kleine Industriestadt am Jurasüdfuss proklamierte damals ihre Entwicklungsstrategie als «Stadt der Zukunft». Dieser Geist prägte das Wirken von Max Schlup, dessen Bauten schon zur Bauzeit für Aufsehen aber auch für Widerstand sorgten. Sie zählen zu den bemerkenswertesten Zeugen der Nachkriegsmoderne in der Region und haben internationale Anerkennung gefunden.

Die Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Pflege, der Sanierung oder der Weiterentwicklung der Werke der Nachkriegsmoderne stellen, sind für Eigentümer, Behörden aber auch für Planende und Handwerker immer wieder Neuland und die Haltungen, die solchen Bauten entgegen gebracht werden, differieren beträchtlich. Nicht selten kommt es dabei zu Auseinandersetzungen oder die Bauten verlieren durch uniformes Umsetzen von Sanierungsstandards jegliche Ausstrahlung.

Das Programm schafft einen Überblick zum Thema der Architektur der Nachkriegsmoderne und zeigt praxisnah Beispiele auf, wie diese Architektur zeitgemäss und zukunftsfähig behandelt werden kann.

Weitere Infos und Anmeldung: www.architekten-bsa.ch