Matière grise

Wiederverwendung ist ein wiederentdecktes Gestaltungsprinzip der Architektur und des Designs. Gebrauchtem ein zweites Leben zu schenken wird in der Mode (Secondhand), in der Ernährung (Food Waste) oder bei Gebrauchtobjekten rege genutzt. Beim cleveren Gebrauch von Bauelementen ist ein Trend zu orten, die neuen Gebäude eine andere Definition geben werden.

Die Schau zeigt 75 internationale Beispiele aus Bau und Innenarchitektur mit der Anwendung des Prinzips Wiederverwendung. Das Potenzial auch für die Schweiz ist substanziell. Mit 2300 Abbruchbewilligungen, die jährlich erteilt werden, wird eine erhebliche Menge an Baumaterial frei, die mehrheitlich in den Recyclingprozess verarbeitet oder in Deponien landet.

Die zweite Haut des neuen Europarat-Sitzes in Brüssel besteht aus Eichenfenstern. Alte Ziegelsteine werden als Raumtrennungselemente im umgebauten Schlachthof/Matadero in Madrid eingesetzt. In Massachusetts strukturieren Kolonnaden eines Autobahnviadukts eine Villa – ein paar der Projekte, die in der Ausstellung beschrieben werden. Die Schau wird durch Fundstücke aus Abrissobjekten des Kanton Zürichs ergänzt, die sonst in der Mulde verschwunden wären.

Montag 23. Januar: Vortrag

Professor Hans-Rudolf Meier, Kunsthistoriker, Bauhaus-Universität, Weimar spricht über die geschichtliche Entwicklung der Wiederverwendung von der Antike bis zur Moderne.

Dienstag 24. Januar: Podiumgespräch

Der Patron und international bekannter Architekt Professor Tom Emerson führt das Thema anhand seiner Arbeiten ein. Der Kurator der Ausstellung Olivier de Perrot zeigt wie durch Unterstützung der neuen Medien und der Plattform Salza zwischen Baumaterial-Suchenden und Anbietenden ein Matching gemacht werden kann.

Julien Choppin, Pavillon de l’Arsenal, Paris, zeigt wie in Frankreich und Belgien die Baumaterialien schon getauscht und eingesetzt werden.

Franz Adam, als Vertreter des Kanton Zürichs, wird über das Potential und die treibenden Kräfte der Wiederverwendung in der Schweiz sprechen.

Zum Schluss gibt Anthony E. Monn Einblick in die Welt des Bauteil-Sammelns. Moderation: Sabine Ziegler.

Weitere Infos: www.salza.ch