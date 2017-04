SIA-Masterpreis Architektur 2016: «Mort et rituel. Le cimetière de Pérolles, Fribourg»

Projekt von Fanny Vuagniaux

Wenn eine Stadt sich vergrössert, stösst man dabei zuweilen auf die sterblichen Überreste früherer Bewohner, die früher oft ausserhalb der Stadtgrenzen ihren Platz gefunden hatten. Dieser althergebrachten Logik wirkt das Projekt entgegen, indem es sich auf die besondere Topologie der Stadt Freiburg stützt und das Andenken an diese Verstorbenen wieder in die Stadt hereinholt. Eine Kapelle fügt sich wie der Ausgangspunkt eines rituellen und besinnlichen Pfads entlang der Felsen der Saane in das städtische Geflecht ein. Der Weg zum Besuch der Gedenkstätten bringt Stadt und Natur mit einem städtebaulich und raumplanerisch hochwertigen Konzept miteinander in Einklang.