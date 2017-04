SIA-Masterpreis Architektur 2016: «Manufaktur und Lehrwerkstätte»

Projekt von Michael Pöckl

Der Verfasser nutzt die besondere, durchstechende Parzelle, um den Blockrand von beiden Seiten zu bespielen. So entsteht ein Gebäude, das mit zwei Gebäudeköpfen die Strassenfluchten komplettiert. Im Innern formuliert sich eine introvertierte Innenwelt aus ineinandergreifenden Räumen mit unterschiedlichen Nutzungen und Tageslichtsituationen.

Mit Bezügen zur künstlerischen Arbeit von Jean Tinguely und orientalischen Arabesken thematisiert der Verfasser den handwerklichen, lauten und oft auch schmutzigen Schaffensprozess des Schmieds und verleiht seinem Entwurf damit gleichzeitig etwas Introvertiertes und Kontemplatives. Interessante Schnittüberlegungen, sichtbar in bogenförmigen Dachfiguren, geben dem Entwurf viel Kraft und Energie. Diese Grundhaltung spiegelt sich in einer Reihe von entwurfsrelevanten Detailüberlegungen und auch in einer Serie von Möbelentwürfen wider. Ein guter Entwurf mit hoher Selbstverständlichkeit, Klarheit und gut spürbarer Emotion.