SIA-Masterpreis Architektur 2016: «An Architecture School for Zurich»

Projekt von Edward Jewitt

An einem Zürcher Ort, an dem schon seit langer Zeit planerisch herumexperimentiert wird, soll ein neuer Ableger der bekannten Architekturschule entstehen. Die umliegenden Gebäudetypologien des Bestands, die spezifischen Grünraumqualitäten, die reichhaltige Nutzungsgeschichte, aber auch die schiere Grösse des Areals sind beeindruckend. Vor diesem Hintergrund entwickelt der Verfasser eine einfache, hofrandartige Gebäudestruktur, indem er vor allem den Schnitt bearbeitet. Diese Kette aus Arbeitspavillons richtet sich dabei an drei Stellen ins Innere des Gevierts, was eine klösterliche Arbeitsstimmung erzeugen könnte. Die Einfachheit der Struktur, die Angemessenheit der Mittel, die hohen räumlichen Qualitäten und die gut spürbare Atmosphäre verleihen dem Entwurf eine schöne Stimmung und wecken beinahe so etwas wie nostalgische Gefühle an die Pavillons auf dem Hönggerberg – oder an die schöne Zeit, die man in ihnen verbracht hat.