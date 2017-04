SIA-Masterpreis Architektur 2016: «Manufaktur und Lehrwerkstätte Kunstschmiede»

Projekt von Nathalie Ender

Mitten in der Kernstadt von Zürich, im Quartier Aussersihl, soll eine kleine Manufaktur und Lehrwerkstätte für Kunstschmiede entstehen. So antiquiert die Aufgabe aufgrund des aussterbenden Handwerks erscheinen mag, so hochaktuell ist sie hinsichtlich der Frage, welche Art von Stadt Zürich an diesem Ort in Zukunft sein will. In allen relevanten Massstäben – vom Städtebau über die Architektur bis hin zum Detail und Material – bietet die Ausgangslage Raum für kreative Ideen.

Die Verfasserin wählt innerhalb des klassischen Blockrandgevierts einen Ansatz, der sowohl die beiden Ränder neu interpretiert als auch im Hof eine neue Struktur etabliert. Auf eigenständige und gleichzeitig sensible Art wird das Quartier weitergeschrieben, dabei wird insbesondere konstruktiv und tektonisch ein adäquater Ausdruck gefunden. Klare Adressierungen, Verkehrsführungen und Funktionszuteilungen überzeugen gleichermassen, wie auch die Schaffung einer starken eigenen Identität. Sehr atmosphärisch gemachte Pläne und Visualisierungen runden das Projekt ab.