MAS Real Estate neu lanciert

Das Center for Urban & Real Estate Management (Curem) widmet sich der immobilienwirtschaftlichen Bildung und Forschung. Nebst dem berufsbegleitenden Studiengang zum Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate führt Curem verschiedene Kompaktkurse durch, organisiert Expertenworkshops und leitet die Non-Profit-Immobilien­datenbank Reida.

Jetzt lanciert das Center den MAS Real Estate neu. Seit über zehn ­Jahren bietet es an der Uni­versität Zürich mit dem Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate ein ­Weiterbildungsprogramm für Fachkräfte der Immobilienwirtschaft. Auf dieser Basis wurde der

Studiengang 2018/19 grundlegend über­arbeitet: Das Curriculum ist jetzt klarer strukturiert und führt von den theoretischen Grundlagen ­ zum angewandten Immobilien­management.

Der Studiengang ist neu in drei Teile und neun Module ge­gliedert. In einem ersten Teil zum Thema «Fläche» erhalten die Absolventinnen und Absolventen grundlegende Kenntnisse der Zusammenhänge zwischen menschlichen Bedürfnissen, Flächen-, Anlage- und Baumärkten, Mobilität sowie Regulationen und erschliessen sich so die optimale Basis, um Wertschöpfung im Raum zu verstehen. Der zweite Teil mit dem Titel «Objekt» zeigt, wie die Wertschöpfung über den ­gesamten Immobilienlebenszyklus von der Projektentwicklung über das Bestandsmanagement bis zur Transaktion optimiert wird. Der abschliessende dritte Teil mit dem Titel «Portfolio» beschäftigt sich ­ mit Immobilienportfolios in verschiedenen Anlageformen, gegliedert in die Module Portfoliomanagement, Investmentmanagement und Urban Management.

Das Curriculum fokussiert sich nach wie vor auf den schwei­zerischen Immobilienmarkt, inte­griert aber vermehrt wichtige internationale Themen. Zu dieser Perspektivenerweiterung gehört ein einwöchiger Studienaufenthalt an der renommierten London School of Economics.

Der MAS Real Estate richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Ökonomie, Recht, Architektur, Bauwesen oder Raumplanung.