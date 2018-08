MeineRaumluft.ch – Luft zum Lernen

Wenn sich viele Personen in relativ kleinen Räumen bei geringem Luftwechsel aufhalten, ist ein rascher Anstieg der CO 2 -Konzentration in der Raumluft die typische Folge. Das kann zu Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Die Plattform MeineRaumluft.ch hat zusammen mit dem Zürcher Lehrerverband ZLV und Lunge Zürich die Raumluftmesskampagne «Luft zum Lernen» in Zürcher Schulen gestartet, mit dem Ziel, das Bewusstsein von Lehrern und Schülern für die Notwendigkeit einer gesunden Raumluft zu wecken. Hierfür können Lehrerinnen und Lehrer auf der Website MeineRaumluft.ch kostenlos ein Mess­gerät bestellen, das der Schulklasse für eine Woche zur ­Verfügung gestellt wird. Es registriert laufend den CO 2 -Gehalt, die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Die Auswertungen von über 100 Schulklassen zeigen, dass es rasch gelingt, Schüler und Lehrpersonen für eine frischere Raumluft zu sensibilisieren und deren Lüftungsverhalten zu ändern.

