Loyal Trade: Staub- und Sichtschutznetze für jede Baustelle

Farbige und bedruckte Staub- und Sichtschutznetze erhöhen die Aufmerksamkeit und bieten attraktiveren Schutz für jede Baustelle. Seit vielen Jahren ist die Loyal Trade GmbH im Geschäft mit hochwertigen Kunststoffnetzen, Planen und technischen Textilien in verschiedensten Ausführungen und Qualitäten. Farbige Gerüstschutznetze sind in vielen Farben ab Lager lieferbar. Abgerundet wird das Sor­timent mit allem, was es zur Si­cherung und Abschirmung von Mensch, Tier, Pflanzen oder Mate­rial braucht.

Loyal Trade | 8108 Dällikon | www.loyaltrade.ch

