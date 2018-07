Farben schaffen Atmosphären, wirken strukturierend und identitätsstiftend. Sie bestimmen die Wahrnehmung von Objekten und Räumen nachhaltig mit und haben somit Einfluss auf das menschliche Befinden.

Ob Karneval der Farben oder Monochromie in Grau – die Materialien und das Kolorit der Architektur prägen unsere Ortsbilder und Landschaften in hohem Masse. Jede Stadt, jede Region weist farbliche Eigenheiten auf. Das Forum Schlossplatz richtet zusammen mit dem Haus der Farbe, Zürich den Scheinwerfer exemplarisch auf die Farbigkeit des Kantons Aargau. «Lokalkolorit» bietet einen praxisnahen Einblick in die Arbeit eines Forschungsteams, das die Farbidentität des Kantons analysiert.

Anhand von Farbstrategien von ausgewählten Bauten aus dem 20. und 21. Jahrhundert zeigt die Ausstellung das raumgestalterische Potenzial von Farbe in der Architektur auf. Zudem finden zahlreiche Begleitveranstaltungen statt.