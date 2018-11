Lob der Druckfestigkeit

Unsere Schwesterzeitschrift Archi für die italienische Schweiz legt in ihrem aktu­ellen Heft 5/2018 «Elogio della compressione» eine the­matisch breite Sammlung von ­Beiträgen zum Thema Naturstein vor. Dabei verfolgen die Autorinnen und Autoren die ganze Wertschöpfungs­kette dieses seit Urzeite ­bekannten, immer noch faszinierenden Baustoffs – von der Gewinnung und ­Verarbeitung über die bautechnischen und sta­tischen Einsatzmöglichkeiten bis hin zum Stellenwert in der zeit­genössischen Architektur. Eine ­Auswahl in der Deutschschweiz kaum bekannter Beispiele ergänzt die Texte.

Alle Artikel der Zeitschrift Archi und viele weitere Beiträge aus der italienischen Schweiz finden Sie hier.