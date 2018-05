Das Lighting Pad, eine Neuheit von Nimbus, ist ein effizienter Schall­absorber mit brillanter Lichtwirkung. Auf den ersten Blick nahezu unsichtbar sind blendfreie Hochleistungs-LEDs in das Akustikvlies integriert. Es kann in Hotels, Foyers, Museen und Büros eingesetzt werden, aber auch im privaten Umfeld. Ob kreisförmig oder rechteckig, ob in Weiss, Lichtgrau und Gletscherblau – das Licht-Akustik-Modul bietet eine Vielzahl an Optionen.

Nimbus | 70469 Stuttgart | www.nimbus-group.com

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.