Akustisches Licht

Arbeitspätze, Meeting Points oder Foyers – die Neuentwicklung kommt in nahezu allen Bereichen zum Einsatz, in denen eine hochwertige Licht- und Akustikösung gefordert ist. Das in verschiedenen Formen, Farben und Grössen erhältliche Lighting Pad ermöglicht es, flexibel auf räumliche Vorgaben zu reagieren.

Als «überraschend anders» charakterisiert Nimbus das neue Pad, das bei aller visuellen Zurückhaltung ein Gestaltungselement mit Ausstrahlung ist. Hinter der haptisch angenehmen Vliesoberfläche verbirgt sich ein effizienter Schallabsorber. Zudem integriert das Vlies auf den ersten Blick nahezu unsichtbare, in die Oberfläche eingelassene Hochleistungs-LEDs. Über sogenannte Freiformlinsen, entwickelt vom Bartenbach-Labor, verströmen die LEDs blendfreies Licht und sind bei einer Höhe von nur 60 Millimetern akustisch wirksam.

