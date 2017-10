Licht als Ordnungsprinzip

Architektur und Lichtlösung gehen beim Brose-Verwaltungs­gebäude in Bamberg eine gelungene Symbiose ein. Die Architektur spiegelt so die Unternehmensgrundsätze wie Qualität, Offenheit und Transparenz wider.

Das äussere Erscheinungsbild der beiden Gebäude ist von einem Wechselspiel zwischen offenen und geschlossenen Flächen geprägt. Weisse mäandrie­rende Geschossgesimse, Füllungen aus gekanteten Aluminiumpaneelen und eine grosszügige Fensterteilung geben der Fassade Spannung und Struktur. Die Aussenwirkung bei Nacht wurde akribisch geplant. Definierte Helligkeitsniveaus und Inszenierungen erwecken den Eindruck, dass das Gebäude niemals schläft.

Dennoch lag der Schwerpunkt der Lichtplanung auf angenehm beleuchteten Arbeitsplätzen. Durch die Glasabtrennungen fällt ebenso wie durch die grosszügigen Fensterflächen viel Tageslicht in die offen gestalteten Büroflächen. Dabei betont vor allem die Pendelleuchte «Slotlight infinity» mit

ihrer 5,50 m langen Sonderausführung die ­klaren Strukturen. Aber nicht nur die Leuchte an sich, sondern auch ihr Zusammenspiel mit dem akustisch wirksamen Deckensegel ist planerisch und technisch bemerkenswert. Die Abpendelung der Leuchten ist so austariert, dass nur die Deckenfelder darüber erhellt werden und die Akustikelemente dunkel bleiben. Durch diesen Kontrast entsteht eine definierte, raumprägende Struktur.

Projektspezifisch strahlt die Pendelleuchte indirektes Licht mit sehr breiter Batwing-Verteilung ab. Indirekt- und Direktanteil lassen sich getrennt von­einander schalten und dimmen. So wird an den Arbeitsplätzen normgerecht 500 Lux Beleuchtungsstärke über eine Konstantlichtregelung unter Ein­beziehung des vorhandenen Tageslichts sichergestellt. Dies gewährleistet einen energieeffizienten Betrieb, wirkt aber gleichzeitig stimulierend auf die Mitarbeiter, denn der Mensch ist von der Dynamik des natürlichen Lichts geprägt.