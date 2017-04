Le Corbusier getanzt

Ein Tanzstück, in dessen Zentrum Le Corbusier steht, feiert am 22. April in Bern Premiere. Von 1947 bis 1953 schuf der einflussreiche Architekt eine Folge von Lithografien und Gedichten, die als künstlerische Umsetzung seines Weltbilds und damit auch als eine Art Selbst­bildnis bezeichnet werden können. Dieses Werk, zusammengefasst als «Poème de l’angle droit» bietet reichlich Stoff für Yu-Min Yang, der als Gewinner der letztjährigen Berner Tanzpreise für die Ent­stehung ­dieser Uraufführung mit der Tanz­compagnie Konzert Theater Bern verantwortlich zeichnet.

Weitere Infos und Programm: www.konzerttheaterbern.ch/tanz