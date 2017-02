Langlebig und zeitlos: «Circular» von Schätti Leuchten

Ergänzend zur Metallwarenfabrik hat das Familienunternehmen eine eigene Abteilung zur Entwicklung von Leuchten aufgebaut. Ein konisch verarbeitetes Metallband ist das «Schätti-Charakteristikum» in der Kollektion. Es stellt das Bindeglied zwischen Leuchtenherstellung und der traditionellen Metallverarbeitung der Betriebs dar. Die Design­linie «Circular» ist als Steh-, Pendel- und Deckenleuchte in den Durchmessern 300, 400 und 600 mm ­erhältlich. Für die Lichtplanung steht die gesamte Kollektion in der professionellen Lichtplanungssoftware Relux zur Verfügung.

Schätti AG Metallwarenfabrik | 8762 Schwanden | www.schaetti-leuchten.ch