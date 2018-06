Die Landi der Frauen

Im Vorfeld der Abstimmung zum Frauenstimmrecht fand 1958 in Zürich die zweite Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit statt. Unter dem Motto «Die Schweizerfrau, ihr Leben, ihre Arbeit» liessen Architektinnen, Ingenieurinnen und Gestalterinnen die legendäre Gondelbahn der Landi neu aufleben, gestalteten moderne Pavillons und schütteten die kleine, noch heute existierende Saffa-Insel auf. Mit ­Fotos, Filmausschnitten und Planzeichnungen erinnert die Ausstellung an ihr Werk, das vor 60 Jahren die Landschaft am Zürichsee nachhaltig veränderte.

Datum: Bis 9. September 2018

Ort: Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60, Zürich

