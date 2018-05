SIA-Masterpreis Architektur 2017: «La Step d’Aïre: un nouveau lieu de création et de diffusion artistique à Genève»

Projekt von Thierry Buache

Die Abwasserreinigungsanlage Aïre wurde 1967 in Betrieb genommen und seither mehrmals umgebaut. Heute stehen zwei ihrer Gebäude leer: das Verwaltungs- und das ehemalige Schlammbehandlungsgebäude, «Porteous» genannt. Ausgehend von der Empfehlung, die Gebäude zu erhalten, schlägt das Projekt eine Umnutzungsstrategie vor, die auf einem programmatischen Szenario und einer architektonischen, materiellen und historischen Analyse des Bestands basiert.

Die neue kulturelle Nutzung der in einer Rhoneschleife gelegenen Gebäude erschliesst sich über einen dem Fluss entlang führenden Weg mit architektonischen und landschaftlichen Bezügen. Das Verwaltungsgebäude wird zur Kunstwerkstatt: Die ehemaligen Büros und Labors werden zu Ateliers für Kunstschaffende umgebaut. Das Porteous wird zum Kunsthaus: In den grossen Industriehallen sollen künftig verschiedene Produktionen, Ausstellungen und Installationen stattfinden. Das einheitliche Programm stellt die historische Verbindung zwischen den beiden Gebäuden wieder her und ermöglicht eine Umnutzung, die den Erhalt der Bauten sicherstellt.

Der einmalige landschaftliche Rahmen, in dem sich das Projekt befindet, verlangt nach einer Würdigung der Flusslandschaft. So entsteht an der Rhone ein öffentlicher Raum, in dem verschiedene kulturelle Akteure, Institutionen und Quartierbewohner zusammenarbeiten und gemeinsam ein neues, lebendiges Kulturzentrum schaffen können.