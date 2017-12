KWC Swissbau 2018: Armaturen für Architekten

Mit den beiden neuen Bad-Linien KWC ACTIVO und KWC ELLA bietet die führende Schweizer Marke Architekten, Planern und Bauherren zwei hochwertige und gleichzeitig preiswerte Armaturenlösungen für moderne Wohnbauprojekte. Bei KWC ACTIVO trifft Design sympathisches Rund auf rassige Dynamik. Mit solidem Sockel, robuster Basis, klarer Formensprache und einem frech nach oben gebogenen Hebel hebt sich die Linie wohltuend ab. KWC ELLA zeigt sich kraftvoll mit klaren Konturen und definiert eine neue Harmoniesprache. In der Küche sorgen die neuen Konzepte von Spüle & Armatur für echte Mehrwerte in Design, Funktionalität und Präzision in perfektem Zusammenspiel. Dabei verkörpert die neue Armatur KWC ERA einen völlig neuen Look. Halle 2.2 / A32.

Franke Water Systems AG KWC | 5726 Unterkulm | www.kwc.ch | zum Firmenprofil

