KWC: ganzheitliche Konzepte von Spüle und Armatur

Mit ganzheitlichen Konzepten von Spüle und Armatur perfektioniert KWC diesen Arbeitsbereich und stellt an der Swissbau 2018 gleich drei Gesamtlösungen ins Rampenlicht, darunter KWC ERA: Reduziert und präzise definieren Spüle und Armatur einen völlig neuen Look im exklusiven Materialmix von Teak und Edelstahl. Die Spülen sind grossräumig, das Abtropfteil und weitere Funktionen sind in der Spüle über intelligente Zubehörteile integriert. Die Armatur ist in Design und Funktion darauf abgestimmt.

KWC | 5726 Unterkulm | www.kwc.ch | Swissbau 2018: Halle 2.2 | Stand A32 und B34

