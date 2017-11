Die Ausstellung «Basis Kunst und Bau» in der Stadtgalerie Progr bietet Einsichten in unterschiedliche Stadien aktueller städtischer Kunst und Bauauswahlverfahren. Parallel dazu findet ein öffentlicher Diskurs in Form von Gesprächen zwischen Kunstschaffenden, geladenen Gästen und dem Publikum statt. «Kunst am Bau geht alle etwas an», so die Initiatoren. Die Ausstellung und die drei zugehörigen Veranstaltungen werden vom Verein Basis Kunst und Bau in Kooperation mit der Stadtgalerie und Hochbau Stadt Bern durchgeführt.

Datum: 9. November bis 9. Dezember 2017

Ort: Stadtgalerie Progr, Waisenhausplatz 30, Bern

