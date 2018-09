Alles im Lack und dazu eine saubere Angelegenheit am Herd: Küchenrückwände aus lackiertem Glas sind so vielfältig und hygienisch wie kaum ein anderes Material. Gurkengrün, Paprikarot oder ein Traum in Himbeere – alles, was im Obstgarten oder Gemüsebeet für Farbenpracht sorgt, ist auch für die Küche zu haben. Im Vergleich zu Kacheln oder verputzten Wänden sind Küchenrückwände aus Glas deutlich einfacher zu reinigen und besonders hygienisch, da sich keine Essensreste in Rillen verstecken und der Schmutz nicht anhaften kann. Küchenrückwände aus Spiegel vergrössern den Raum zusätzlich und sind deshalb ein beliebtes Gestaltungselement. Für die Farbgebung steht eine Vielzahl von RAL- und NCS-Farben zur Auswahl. So macht kreatives Kochen noch mehr Spass.

