Kalksandsteine schützen im Sommer vor der Hitze und sorgen im Winter für ein angenehmes Wohn­klima. Grund ist ihre natür­liche Wärmespeicherfähigkeit. Im Sommer entziehen sie der Raumluft überschüssige Wärme, speichern sie in der Wand und geben sie bei zurückgehenden Temperaturen wieder an den Raum ab. In Kombination mit Wärmedämmung bietet der Kalksandstein eine optimale Voraussetzung zur Erreichung des Minergiestandards. Kalksandstein ist für die Wärmeregulierung der ideale Baustoff. Zudem ist der Energieaufwand bei der Herstellung von Kalksandstein ist geringer als bei andern Steinarten. Kalk­sandstein besteht aus natürlichen Rohstoffen ohne Zusatzstoffe und ist daher auch problemlos recycelbar.

KSV – Verband Schweizer Kalksandstein-Produzenten | 3250 Lyss | www.kalksandstein.ch

