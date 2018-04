Die Nachfrage nach aktualisierten Bauwerksdokumentationen in der Immobilienbranche ist sehr gross. Oft sind Bestandspläne unvoll­ständig und die Planungsgrund­lagen ungenügend, um die anste­henden Aufgaben zu bewältigen. Die beiden Firmen Kopa und e-bau | BIM Werkstatt haben sich in einer Ko­operation zusammengeschlossen, um ihre Kompetenzen zu bündeln und gemeinsam anbieten zu können. An einer Vortragsreihe erfahren die Besuchenden Wissenswertes zum Thema «Digitale Bestandsgrundlagen für BIM-Projekte».



2. Mai 2018, FHNW Basel

16. Mai 2018, FHNW Olten

29. Mai 2018, FHNW Windisch

Infos und Anmeldung auf Daten und Veranstaltungsorte:2. Mai 2018, FHNW Basel16. Mai 2018, FHNW Olten29. Mai 2018, FHNW WindischInfos und Anmeldung auf www.bestand2bim.ch

Kopa | 5080 Laufenburg | www.kopa.ch

e-bau | BIM Werkstatt | 4053 Basel | www.e-bau.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.