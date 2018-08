Konjunkturelle Prognosen im leichten Sinkflug

Gemäss dem aktuellen Quartalsbericht der Konjunkturforschungsstelle an der ETH (KOF) können sich die Planungsbüros über eine stabile konjunkturelle Lage freuen. Allerdings ist die positive Einschätzung der Geschäftslage seit Jahresbeginn leicht gesunken. Dennoch bewertet immer noch die Hälfte der Umfrageteilnehmer die aktuelle konjunkturelle Lage als gut, 47 % als befriedigend, und nur 3 % sprechen von einer schlechten Geschäftslage.

Ist die Spitze erreicht?

Die Umfrageteilnehmer blicken etwas pessimistischer in die Zukunft als noch vor einem halben Jahr. Die Erwartungen bezüglich der Geschäftslage im kommenden halben Jahr sowie der Leistungen und Nachfrage in den nächsten drei Monaten trüben sich etwas ein. Das KOF hat auch festgestellt, dass die Nachfrage seit Anfang des Jahres nachgelassen hat. Allerdings ist der Auftragsbestand zurzeit noch im Steigen begriffen. Im vierten Quartal 2017 hielt sich der Anteil der Projektierungsbüros, die einen steigenden oder sinkenden Auftrags­bestand auswiesen, mit je einem Fünftel die Waage. Heute berichtet nach wie vor ein Fünftel von steigendem Auftragsbestand, und nur 14 % der Befragten weisen sinkende Bestände auf.

Es ist nicht verwunderlich, dass bei gut laufendem Geschäftsgang betriebliche Engpässe auftauchen. Haben zum Beispiel vor einem Jahr noch 10 % der Umfrageteilnehmer ungenügende technische Kapazi­täten als Hemmnis empfunden, so hat sich dieser Wert in der aktuellen Umfrage auf 18 % gesteigert.

Immobiliensektor weiterhin unter Beobachtung

Der Anteil der Aktivitäten an Erneuerung und Unterhalt steigt auf 37 %. Interessanterweise sinken die Bausummen tendenziell, was offenbar insbesondere auf den Wohnungsbau zurückzuführen ist. Bedeutet das eine Normalisierung im überhitzten Segment der Wohnimmobilien? Aussagen dazu sind wohl noch verfrüht. Der Immobilienmarkt, insbesondere das Segment der Wohnrenditeimmobilien, bleibt weiterhin im kritischen Fokus der Beobachter. So hat im Juni die Schweizerische Nationalbank im Rahmen des Berichts zur Finanzstabilität erneut darauf hingewiesen, dass die grössten Risiken für inlandorientierte Banken unverändert vom Hypothekar- und Immobilienmarkt ausgehen. Die Hypothekarzinsen verbleiben aktuell auf historisch tiefem Niveau, was den Risikoappetit der Banken fördert. Davon profitiert der Bau- und Planungssektor. Gemäss neuesten Ergebnissen des KOF-Baublatt-Ausblicks ist in den nächsten vier Quartalen eine solide Entwicklung zu erwarten.

Gut laufende ­Architekturbüros

Über die Hälfte der Befragten sprechen von einer guten Geschäftslage, nur 5 % schätzen diese als schlecht ein. Die Leistungserbringung ist in den letzten drei Monaten angestiegen, allerdings wird die Nachfragesituation wieder pessimistischer eingeschätzt als Ende 2017. Ausserdem zeigen sich die Architektur­büros besorgt bezüglich der Geschäftslage im nächsten halben Jahr so­wie der Leistungserbringung und der Nachfrage in den nächsten drei Monaten. Die Reichweite des Arbeitsvorrats liegt konstant bei zwölf Monaten. Erfreulich: Rund 40 % der Umfrageteilnehmer spüren aktuell keine Hemmnisse (2017: 17 %). Knapp 28 % der Büros beklagen hingegen einen Mangel an Arbeitskräften.

Ingenieurbüros mit gebremstem Elan

Die Geschäftslage der Ingenieurbüros verzeichnete seit dem Jahr 2015 stabile Werte. Nun aber schätzen die Ingenieure die Zukunft im Hinblick auf die Geschäftslage und Nach­frage pessimistischer ein. Noch steigen aber momentan die Auftragsbestände. Vor einem Jahr beurteilte ein Fünftel der befragen Unternehmen diese als sinkend, heute liegt der Anteil bei 13 %. Im Gegensatz zu früheren Jahren wird die Ertragslage als positiv beurteilt.

Wer an der Konjunkturumfrage der ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF) für den Projektierungssektor teilnehmen möchte, kann den Fragebogen online beantworten auf http://survey.kof.ethz.ch

