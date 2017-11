Kone: Aufzugslösung «MonoSpace 500»

Die Aufzugslösung «MonoSpace 500» von Kone ist auch mit einer Schachtkopfhöhe von 2.5 m erhältlich. So wird der architektonisch störende Dachaufbau überflüssig, was viele Vorteile mit sich bringt: Es vereinfacht die Bauplanung, senkt die Kosten und erlaubt mehr Flexibilität in der Gebäudegestaltung. Durch das Wegfallen des Aufbaus sind Flachdächer einfacher konstruierbar, und die Dachfläche steht einer anderen Nutzung zur Verfügung, z. B. einer Solaranlage oder als Dachgarten. Bei ­Sattel- und Pultdächern wird die obere Etage besser zugänglich.

Kone | 8306 Brüttisellen | www.kone.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.