Der innovative und leistungsfähige Kochfeldabzug «Mythos» von Franke spart in der Küche viel Platz, denn er saugt die Kochdünste direkt dort ein, wo sie entstehen. Der Abzug ist mit einer intelligenten Touch­Control-Technik ausgestattet und verfügt über die Energieklasse A+. Passend dazu ist ein ­elegantes und aus resistentem Glas gefertigtes Induktionskochfeld erhältlich. Diskret und voll integriert in der Küchenabdeckung kann der Kochbereich perfekt in ein wohnliches Umfeld eingefügt werden – ob als Insellösung, vor einem Fenster oder in Räumen mit Dachschräge.

Franke | 4663 Aarburg | www.franke.ch | Swissbau 2018: Halle 2.1 | Stand F72

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.