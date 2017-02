«Ökobilanzdaten im Baubereich» aktualisiert

Für die Ökobilanz eines Gebäudes bedarf es einer soliden Datengrundlage. In grossen Teilen ist diese in Form der KBOB/eco-bau/IPB-Empfehl­ung 2009/1 «Ökobilanzdaten im Baubereich» vorhanden. Wie bereits die früheren Ausgaben enthält auch die aktuelle Version mit dem Datenstand September 2016 ein breites Angebot an Daten zu Baumaterialien, Komponenten und Gebäudetechnik, Energiesystemen, Transporten und Entsorgung. Die aktuelle Version weist in fünf Bereichen wichtige Neuerungen auf. Neu sind die Ökobilanzdaten (als Excel-Datei) auch auf Italienisch und Englisch verfügbar.

KBOB | 3003 Bern | www.kbob.admin.ch