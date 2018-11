Klipp Klapp: Holz mit Holz verbinden

Ein beim Lehrstuhl IBOIS an der EPF Lausanne entwickeltes System für metallfreie Holzverbindungen verspricht erfolgreiche Anwendungen für Möbel und im Hochbau. Für Tribünen und Szenografie einer ­Verdi-Oper in der Kathedrale von Lausanne wird es erstmals getestet.

Das IBOIS setzt seine Forschungsergebnisse im Bereich metall- und leimfreie Verbindung für dreidimensionale Tragwerke aus Holz mittels Technologietransfers in die Praxis um.

Unregelmässige und nicht rechtwinklige Strukturen lassen sich mit Holzplatten leicht umse­t­zen. Technische Fortschritte vereinfachen die Vorfertigung. Doch auch wenn LVL-Holzplatten (Laminated Veneer Lumber / Furnierschichtholz) interessante mechanische Eigenschaften bieten, so schränken uneffiziente Fügeelemente die Gestaltungsmöglichkeiten ein.

Einfache geometrische Formen wie Platten-Rippenelemente für weite Tragwerke werden im Werk verklebt. Ein Verkleben vor Ort ist nicht möglich, weil dazu bestimmte Umgebungsbedingungen vorhanden sein müssen. Bei der späteren Baustellenmontage sind dann zusätzliche Metall­elemente nötig. Studien belegen, dass optimierte Verbindungen die Tragfähigkeit eines Holzbaus signifikant verbessern können (Hahn, 2009).

Eine Möglichkeit dazu bieten traditionelle, integrierte mecha­nische Zapfen-Loch-, Schwalbenschwanz- oder Fingerzinken-­Ver­bindungen. Befestigungselemente aus Metall ersetzten diese während der Industrialisierung. Vor kurzer Zeit hat die Holzindustrie erkannt, dass algorithmische Generierungsschnittstellen für Analyse und Gestaltung integrierter Verbindungen verwendet werden können, was zu einem Wiederaufleben dieser Techniken führte. «Elastische» Verbindungen sind eine weitere Möglichkeit, Holzplatten ohne zusätzliche Befestigungselemente zu montieren. Dieser Schnappmechanismus verriegelt mechanisch die Verbindung zweier Holzteile.

Halt ohne Leim und Metall

Im Jahr 2014 präsentierte das IBOIS auf der Konferenz Acadia 2014 Design Agency in Los Angeles ein Modell von Einrastverbindern aus Holz. Die Versuchsanstalt hat ein Zapfen-Loch-Stecksystem entwickelt, das, sobald es eingerastet ist, zwei Elemente ohne Leim und Metall zusammenhält. Es könnte im Baubereich die Montage vereinfachen, die Bauzeit verkürzen und die Kosten reduzieren.

Die Verbindung besteht aus einem hölzernen Zapfen, der in eine Zapfenlochung eingerastert wird. Der Zapfen ist an seinem Ende als Haken geformt, der zweiseitig auskragt. Bei der Einführung in das Loch erfährt er durch die Elastizität des Holzes eine zeitweilige Kompression. Wenn die beiden Hakenseiten eingerastet sind, wird die Kompression aufgehoben und der Zapfen kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Dadurch ist eine belastungsfreie Montage der Elemente sichergestellt. Um eine Quetschung der Holzfasern am Zapfenende beim Einbringen in die Lochung zu vermeiden, ist es wichtig, den maximalen Pressdruck, den jedes Zapfen­element beim Zusammendrücken erfährt, zu untersuchen.

Komplementäre Methoden

Da die Scherfestigkeit von Schnappverbindungen nicht berechnet werden kann, wurde diese mit einer Zapfenverbindung kombiniert. Dies führt zu unterschiedlichen Ver­bin­dungsarten bei einem Tragwerk, die unterschiedliche Ansprüche ­erfüllen. Der Bauingenieur kann ge­zielt Schnittgrössen oder Auf­lage­reak­tionen an unterschiedlichen Punkten aufnehmen lassen und somit Kräftekonzentrationen vermeiden. Die Verbindungstypen ­führen somit zu einer besseren Kräfte­­ver­teilung über das Tragwerk und zu einem Verhalten, das Schraub­verbindungen gleichkommt.

Ein Prototyp ermöglichte es, das Verhalten dieser Verbundarten zu untersuchen. Das Bauteil wurde über ein Python-Skript in Rhino 3D parametrisiert. Dann generierte das Skript über die Plattendicke die ­geometrischen Eigenschaften und gab das dreidimensionale Modell für den Zuschnitt auf eine CNC-Schneide­maschine frei. Die längere Schnittzeit der Bauteile gegenüber herkömmlichen Teilen wird durch den rascheren Aufbau ausgeglichen. Dieser erfolgt in zwei Schritten: Zuerst werden die seitlichen Bauteile auf dem unteren Bauteil eingerastet, dann wird der obere Teil eingeklipst und der Träger dadurch vervoll­ständigt. Der Träger ist so zerlegt und flach mit reduziertem Volumen transportierbar. Sie werden auf der Baustelle ohne spezielle Werkzeuge zusammengebaut.

Vergleich mit Verbindungsteilen aus Metall

Schrauben eignen sich als zeit­sparende Fügetechnik auf der Baustelle. Sie erfordern jedoch eine ­minimale Dicke der Bauteile und be­nötigen bei präziser Ausführung erhebliche Mittel. Integrierte me­cha­­­nischen Verbindungen kommen dagegen mit einer Toleranz von 0,1 mm aus. Die Ausführung dieser Verbindungen ermöglicht eine Op­ti­mierung ihrer geometrischen Eigen­schaften, auch bezüglich des ge­samten Tragwerks. Dabei kann je nach Materialwahl, Stärke, Fügewinkel usw. eine Anpassung vor­genommen werden. Die Schnapp­verbindungen sind schnell auf- und abbaubar. Der Holz-Holz-Verbund aus einem einzigen Material hat zahlreiche Vorteile: Aussehen und Ästhetik, Recycling­freundlichkeit, homogene Wärme­leitfähigkeit usw. Gepaart mit Schwalbenschwanz­verbindungen sind die mechanischen Eigenschaften eines solchen Verbunds vielversprechend.

Die Rolle des digitalen Modells in diesem Prozess der Erstellung von Holzstrukturen ist von wesentlicher Bedeutung. Diese Hilfsmittel eröffnen neuen Tragwerksformen und Verbindungen ein weites Feld an Möglichkeiten. Dabei sind die einzigen Beschränkungen für Neuschöpfungen jene, die dem Material Holz innewohnen.

Am Bau Beteiligte Bauherrschaft

Amabilis, Renens Architektur

Yves Weinand Architectes, Liège Tragwerksplanung

Bureau d’Etudes Weinand, Lüttich Technologietransfer

Versuchsanstalt für Holzbau, IBOIS, Yves Weinand, Julien Gamerro, Petras Vestartas, Loïc Pelletier, Martin Nakad, Christopher Robellier Leicht montiert «Va pensiero, sull’ali dorate …» – diese Zeile «Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen …» stammt aus dem Gedicht von Temistocle Solera, das Giuseppe Verdi 1840 für den Ge­fangenenchor in seiner Oper «Na­buc­co» in Töne setzte. Am 17., 18., 20. und 21. November 2018 wird die Oper in der Kathedrale Lausanne aufgeführt, 800 Sitzplätze mit Blick auf eine zentrale Bühne müssen ­dafür geschaffen werden und ebenso Einrichtungen für die Szeno­grafie. Yves Weinand, Leiter des Forschungslabors IBOIS an der EPFL Lausanne hat sich dafür mit seinem Team eine besondere Lösung einfal­len lassen. Ein neuartiges, im Labor des IBOIS entwickeltes Klippsystem verbindet Holzplatten zu Sitzbänken und Tribünen. Auch der sechs Meter hohe, spiralförmige Bühnenaufbau für die Aufführung lässt sich so bauen. Mit Skizzen, Plä­nen und Modellen wurde diese tem­poräre Einrichtung für den Kirchen­raum entworfen, auch Proto­typen im Massstab 1 : 1 wurden erstellt. Der Einbau dieser Elemente erfolgt mit vorgefertigten Teilen aus Furnierschichtholz (­Drei­schichtplatten) rasch und reibungslos, und auch der Sitzkomfort für das Pu­blikum wird die mehr als zwei­stündige Auf­führung zum Erlebnis machen. Die für die Laborproben eingesetzten, 21 mm dicke Fichten-Kerto-Q-Platten sind auch bei Feucht­einwirkung dimensionsstabil. Mit diesen dünnen Platten lassen sich auch doppelschalige, sich gegenseitig versteifende Strukturen herstellen. Die so produzierten Hohlräume können Installationen auf­­neh­men und mit Dämmstoffen gefüllt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Teile zu demon­tieren, zerlegt auf kleinem Raum zu transportieren und an anderer Stelle wieder aufzubauen, entsprechend temporären modularen Konstruktionen.Nach den Aufführungen verbleiben einige Bänke für spätere Veranstaltungen in der Kathedrale. Das Tragwerk selber wird für eine Zweit­nutzung zum Verkauf angeboten Geplant ist zudem, für die defini­­tiven neuen Sitzbänke der Kathe­dra­le eine verbesserte, edlere Ausführung zu entwickeln. Mit diesem einfachen, intuitiv verständlichen «Projekt Nabucco» prä­sentiert das IBOIS/EPFL der Öffentlichkeit eine konkrete Anwen­dung seiner Forschungsarbeiten. Yves Weinand und sein Team haben, der Vergleich mit der Verdi-Arie sei erlaubt, Gedanken auf hölzernen Schwingen fliegen lassen. Dass dies keine Luftschlösser sind, sondern baukonstruktive Ideen mit realen Chancen, wurde nicht nur im Labor nachgewiesen, sondern auch mit realisierten Objekten wie mit der Kapelle in St. Loup oder dem Theater in Vidy. Die Installa­tion für die Verdi-Oper in der Kathedrale Lausanne ist ein weiterer Schritt in eine Zukunft mit leichten, modulablen und intelligenten Holzkonstruktionen.



Charles von Büren, Bautechnik/Design, Korrespondent TEC21

