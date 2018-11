Als Alpenland ist die Schweiz dem Klima­wandel und den damit ver­bundenen Natur­gefahren stark ausgesetzt. Neue Szenarien beschrei­ben, wie sich das Schweizer Klima in diesem Jahr­hundert verändern könnte. An der Tagung werden diese Szenarien und deren Folgen für die Schweiz vor­gestellt. Wie wirkt sich der Klimawandel in Schweizer Städten aus? Wie können Klimaprojektionen in den Gebäudeschutz in­tegriert werden? Diese und weitere Fragen werden auf dem abschlies­senden Podium diskutiert.

Weitere Infos: www.ch2018.ch